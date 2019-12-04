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В стране и мире | Иностранный мошенник водил иностранных беженцев через лжеграницу

04.12.2019|12:09
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В Ленинградской области задержали мошенника, водившего уроженцев Южной Азии через фальшивую российско-финляндскую границу. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России.

Как рассказали в пресс-службе, в роли проводника выступал приезжий из одной из стран СНГ. Он пообещал группе из четырех выходцев из Азии перевести их через границу России и Евросоюза и запросил за свою услугу свыше 10 тысяч евро. Но по факту вывел их за поддельную границу в лесу в Выборгском районе, обозначенную установленными им же бутафорскими столбами.

В результате все пятеро были задержаны. Впоследствии суд признал мигрантов из Азии виновными в нарушении ими как иностранными гражданами режима пребывания в России и назначил им административные штрафы с принудительным выдворением из страны. А обманувшему их проводнику грозит возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание на ней жениться. Получив крупную сумму, жених попытался скрыться от девушки.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.12.2019 12:42|

penzainform.ru писал(a):

выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание на ней жениться.
А, зачем ей столько денег если счастья нет? Может без денег у неё жизнь луче станет?Не зря говорят: не в деньгах счастье.

Гость|04.12.2019 12:46|

penzainform.ru писал(a):

В результате все пятеро были задержаны.
Разрабатывали,походу, как настоящих. При задержании ржали, наверное над ушлостью "проводника").

Имя: Гость
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