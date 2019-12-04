04.12.2019 | 12:09

В Ленинградской области задержали мошенника, водившего уроженцев Южной Азии через фальшивую российско-финляндскую границу. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России.

Как рассказали в пресс-службе, в роли проводника выступал приезжий из одной из стран СНГ. Он пообещал группе из четырех выходцев из Азии перевести их через границу России и Евросоюза и запросил за свою услугу свыше 10 тысяч евро. Но по факту вывел их за поддельную границу в лесу в Выборгском районе, обозначенную установленными им же бутафорскими столбами.

В результате все пятеро были задержаны. Впоследствии суд признал мигрантов из Азии виновными в нарушении ими как иностранными гражданами режима пребывания в России и назначил им административные штрафы с принудительным выдворением из страны. А обманувшему их проводнику грозит возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание на ней жениться. Получив крупную сумму, жених попытался скрыться от девушки.