03.12.2019 | 13:25

В ГИБДД собираются с октября 2020 года отменить этап экзамена на получение водительских прав на закрытой площадке. Об этом заявил глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков, сообщает ТАСС во вторник, 3 декабря.

По его словам, сейчас ГИБДД готовит несколько нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов. «Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — сказал Гиляков.

Он добавил, что документ сейчас находится в правительстве и готовится для передачи на подпись главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.

Ранее в пресс-службе полиции рассказали о самых распространенных ошибках в ходе экзаменов на получение водительских прав в России. Так, на «площадке» чаще всего допускают ошибки на эстакаде, параллельной парковке и при заезде в бокс задним ходом.

При проверке навыков вождения в условиях дорожного движения — в городе — кандидаты в водители не подают сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой. При этом будущие автомобилисты проявляют неуверенное поведение во время управления транспортным средством.

Среди других распространенных ошибок: во время экзамена глохнет двигатель, кандидаты не уступают дорогу или создают помеху автомобилю с преимуществом. Кроме того, экзаменаторам приходится вмешиваться в процесс управления транспортным средством, чтобы избежать ДТП.