03.12.2019 | 16:38

В падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое обвинили кота. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, мать девочки собиралась пойти с ней на прогулку, однако ненадолго оставила ребенка одного в квартире. В это время ребенок оделся, а также надел на себя рюкзак, в который предварительно посадил «любимого кота».

Мать долго не возвращалась, и девочка решила посмотреть, где она, открыла окно и высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и ребенок под действием силы тяжести перевалился через подоконник и упал. Падение пришлось в глубокий сугроб, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое семилетняя девочка с котом в рюкзаке выпала из окна девятого этажа и выжила. Ее увидели прохожие и вызвали скорую. Отмечается, что травм, представляющих угрозу жизни девочки, не обнаружили.