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В стране и мире | В падении семилетней россиянки из окна обвинили кота

03.12.2019|16:38
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В падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое обвинили кота. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, мать девочки собиралась пойти с ней на прогулку, однако ненадолго оставила ребенка одного в квартире. В это время ребенок оделся, а также надел на себя рюкзак, в который предварительно посадил «любимого кота».

Мать долго не возвращалась, и девочка решила посмотреть, где она, открыла окно и высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и ребенок под действием силы тяжести перевалился через подоконник и упал. Падение пришлось в глубокий сугроб, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое семилетняя девочка с котом в рюкзаке выпала из окна девятого этажа и выжила. Ее увидели прохожие и вызвали скорую. Отмечается, что травм, представляющих угрозу жизни девочки, не обнаружили.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2019 16:54|

А все потому что кот всегда приземляется на лапы

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