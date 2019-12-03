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В стране и мире | Третий за сутки автобус с пассажирами разбился на российской трассе

03.12.2019|15:44
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В Нижегородской области автобус ПАЗ попал в аварию с внедорожником, пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, авария произошла на трассе Новоселки — Жайск. Автобус перевозил девять человек.

Ранее 3 декабря стало известно, что в Богучарском районе Воронежской области на автомобильной трассе перевернулся автобус. Авария произошла в 12:30 по московскому времени на 763-м километре трассы М-4 «Дон». В салоне автобуса находились 28 человек, в том числе два водителя. Пострадали 14 граждан Украины. По предварительной версии, 59-летний водитель не справился с управлением.

В этот же день в Белгородской области опрокинулся на бок автобус ПАЗ с пассажирами, передает РИА Новости. Как рассказал представитель экстренных служб региона, пострадали пять человек из находившихся в автобусе 30. Авария произошла при сложных погодных условиях, отметил собеседник агентства. Как пишет ТАСС, госпитализированы женщина и девочка, еще три человека отказались от госпитализации.

Источник — lenta.ru
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