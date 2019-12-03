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В стране и мире | Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

03.12.2019|10:44
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, точный перечень устройств, на которые будет необходимо устанавливать российский софт, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В ноябре данный документ был одобрен Госдумой. Отмечалось, что нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. Кроме того, по мнению авторов инициативы, это позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

В правительстве ранее отмечали, что подобные изменения также позволят повысить востребованность российских программ на рынке информационных технологий.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2019 11:24|

Власть упорно хочет знать абсолютно все о своих подданных, тьфу, о единственном источнике власти в РФ (см. Конституцию, пока ещё вроде разрешена на территории РФ).

Имя: Гость
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