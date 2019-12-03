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В стране и мире | Оценено влияние закона о российском софте на стоимость смартфонов

03.12.2019|13:38
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Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при грамотном подходе не приведет к увеличению стоимости гаджетов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По словам министра, сейчас на электронных устройствах установлены только зарубежные приложения, а новый закон должен уравнять право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО.

Ранее 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику без предустановленного российского софта. Точный перечень устройств, на которые будет необходимо устанавливать российское ПО, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

В ноябре в российском правительстве заявили, что подобные изменения позволят повысить востребованность отечественных программ на рынке информационных технологий.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2019 14:05|

не знают как ещё с народа деньги содрать

Гость|03.12.2019 14:09|

ниччо скоро на нашей зоне вход в тырнет будет по талончикам с разрешения отдела ЕДРО

Гость|03.12.2019 14:11|

penzainform.ru писал(a):

при грамотном подходе не приведет к увеличению стоимости гаджетов.
При каком? - ЗАПРЕТИТЬ?

Вы же только этот "подход" знаете. Другие варианты на темной стороне Силы не доступны.

Гость|03.12.2019 14:16|

только дешевле всё будет не боись

Гость|03.12.2019 14:21|

ФЗ N 2300-1 "О защите прав потребителей", Статья 16:

"2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме."

Гость|03.12.2019 14:21|

Интересно как продавец будет узнавать стоит ли нужное ПО на каком-нибудь смарт-тв, ноуте или смартфоне? Он что распаковывать всю технику будет и включать?

Имя: Гость
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