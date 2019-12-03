03.12.2019 | 13:38

Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при грамотном подходе не приведет к увеличению стоимости гаджетов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По словам министра, сейчас на электронных устройствах установлены только зарубежные приложения, а новый закон должен уравнять право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО.

Ранее 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику без предустановленного российского софта. Точный перечень устройств, на которые будет необходимо устанавливать российское ПО, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

В ноябре в российском правительстве заявили, что подобные изменения позволят повысить востребованность отечественных программ на рынке информационных технологий.