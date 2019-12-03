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В стране и мире | Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

03.12.2019|10:31
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Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что адвокаты Евдокимова вскоре ознакомятся с материалами дела. Пилота обвинили в гибели более 40 человек, а именно в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Следователи установили, что пилот 5 мая этого года осуществил грубую посадку в аэропорту Шереметьево. По их мнению, Евдокимов управлял судном, нарушая установленные правила. В результате его ошибки самолет разрушился и загорелся. Также в ведомстве напомнили, что погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа, еще 10 человек получили травмы и повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело против Дениса Евдокимова возбудили 2 октября. Тогда сообщалось, что пилоту грозит до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2019 11:23|

Странно... А мы ожидали, что виновником назовут Америку и Запад... Очень странно...

Имя: Гость
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