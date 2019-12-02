02.12.2019 | 10:47

Количество штрафов за невыплату заработной платы в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. С таким предложением выступил Минюст. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что сейчас российское законодательство предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей вне зависимости от количества работников, не получивших денежные отчисления. Однако, по мнению авторов инициативы, «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения» и наказание должно назначаться за все.

Уточняется, что при одобрении этого предложения сумма штрафа может вырасти до 50 миллионов рублей. Авторы инициативы предлагают «обратить внимание Верховного суда РФ на практику» наказания работодателей.

В министерстве отметили, что вопрос может быть решен «за счет разработки проекта особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».

В мае на Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате. Инцидент произошел на одном из предприятий в городе Реж. Конфликт между подчиненным и начальником произошел после того, как последний сказал, что денег не будет. Выяснилось, что задержка зарплат на предприятии тянулась девять месяцев, все это время работники писали заявления в Следственный комитет и прокуратуру.