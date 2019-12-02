Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 дек 2019|15:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.48

В стране и мире | Раскрыты подробности многолетнего заражения детей гепатитом в российской клинике

02.12.2019|14:37
Печать

Роспотребнадзор привел подробности массового заражения детей вирусным гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске. По данным ведомства, с 2000 по 2019 год там было инфицировано 169 маленьких пациентов гематологического отделения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на акт эпидемиологического расследования.

В документе, подписанном главным санитарным врачом области Ольгой Кургановой, сказано, что была установлена связь между заражением несовершеннолетних и их пребыванием в клинике. В результате в отделении «был сформирован хронический очаг с ежегодным вовлечением в процесс детей, находившихся на лечении». По подсчетам службы, за 19 лет с зараженными контактировали более 3,6 тысячи человек.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что как минимум у 69 инфицированных был тот же генотип вируса, что и у ребенка 1995 года рождения, который в период с декабря 1996-го по июль 2013 года 15 раз проходил лечение в этом отделении. Анализ на гепатит С был взят у него через три года после первой госпитализации, когда у мальчика уже имелись структурные изменения печени. Впервые «Коммерсантъ» сообщал об этом ребенке в апреле, но подробностей не было.

Первые случаи заражения гепатитом С начали фиксироваться в медучреждении в 2000 году, потом в 2005-м. В расследовании указано, что в больнице был нарушен «порядок выявления заболеваний», лабораторные исследования проводились раз в три месяца, а не ежемесячно.

Отмечается, что медперсонал нарушал требования к стерильности, не надевал новые перчатки и не обрабатывал руки перед работой с пациентами, а на катетеры ставились нестерильные, ранее использованные заглушки. В самом же отделении был дефицит антисептиков и расходных материалов.

Акт Роспотребнадзора был предоставлен Благовещенскому городскому суду, где проходят слушания по искам родителей 27 заболевших детей. Юристы больницы составили документ о несогласии с выводами службы. Там указано, что ведомство нарушило порядок проведения расследования, поэтому его следует признать незаконным и недействительным.

О заражении 26 детей в Амурской детской больнице сообщалось в декабре прошлого года. Позднее число инфицированных выросло в шесть раз. Было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!