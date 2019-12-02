02.12.2019 | 17:40

Президент России Владимир Путин подписал закон о преимуществе детей из одной семьи ходить в одну школу или детский сад. Об этом сообщает «Интерфакс». Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Поправки внесены в Семейный кодекс.

Ранее в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон направлен на поддержку семей с детьми. По его словам, родители часто физически не могут развозить детей по разным школам и детсадам из-за занятости на работе. Принятие закона на федеральном уроне поможет решить проблему с обучением детей из одной семьи в разных учреждениях и «оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий».

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов. Законопроектом предлагается установить общие для российских школ правила организации качественного, безопасного и здорового питания младшеклассников и отдельных групп населения. В нем уточняются понятия качества пищевой продукции, а также характеристики безопасности и пищевой ценности.