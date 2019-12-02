Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 дек 2019|17:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  71.13  |  $  64.48

В стране и мире | Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети

02.12.2019|16:41
Печать

Русскоязычные пользователи Twitter поразились, узнав, что такое бергамот. Оказалось, что даже любители чая с бергамотом не догадывались, что представляет из себя эта добавка.

Вопрос заинтересовал пользователей после того, как микроблогер Дарина Калина поделилась картинкой бергамота. «Мне 27 лет, а я только сейчас узнала, как выглядит бергамот», - написала она. Твит стал вирусным, а многие пользователи признавались, что тоже, дожив до солидного возраста, не знали, как выглядит растение и какие у него плоды. «Я думала это листья какие то!» - удивилась Надежда Паух. «У меня одного бергамот ассоциировался с чем-то черным, коричневым или фиолетовым? И совсем не цитрусовым. Ну вот само слово бергамот - оно не может быть кислотно-зеленым», - возмутился юзер с ником Анархист.

Выражение «мне 27 лет, а я только сейчас узнала, как выглядит бергамот» тут же стало поводом для шуток. «Мне 36, и я до этого твита представлял бергамот так», - написал один из пользователей, прикрепив фото бегемота.

Блогер Сергей Д. попытался самостоятельно погуглить, что такое бергамот, но только запутался. Он опубликовал несколько разных ответов на запрос «бергамот». В одном говорилось, что бергамот - это сорт груш, а в другом - что это гибридный вид, полученный путем скрещивания померанца и цитрона. «Что. Ты. Такое. Бергамот», - негодовал микроблогер. Один из его подписчиков пояснил, что это два разных фрукта.

Бергамот используется в качестве отдушки для чая сорта Earl Grey. Его плоды и цветки также используются в парфюмерии, а кожица - в ароматерапии. Считается, что бергамот помогает при депрессии и улучшает пищеварение.

Весной этого года в англоязычном сегменте соцсетей произвел фурор популярный в России гематоген. У иностранцев вызвало недоумение то, что лакомство сделано на основе крови крупного рогатого скота.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.12.2019 17:16|

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг.... А.С.Пушкин. Кто интересуется цитрусовыми,тот знает.Что поделаешь ,когда рогоз называют камышом,акацию серебристую - мимозой,а пистолет-пулемёт МП 38 /МП 40 Фольмера -Шмайсером. Людям свойственно заблуждаться.

Гость|02.12.2019 17:17|

penzainform.ru писал(a):

Блогер Сергей Д. попытался самостоятельно погуглить, что такое бергамот, но только запутался.
И он не один такой - ни образования, ни кругозора, и вот представьте его аудиторию.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!