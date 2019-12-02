02.12.2019 | 14:44

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться». Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения, передает ТАСС.

По словам Понарьина, в авариях погибли около 15 тысяч человек, еще около 160 тысяч получили травмы. Отмечается, что шесть процентов от числа погибших в ДТП в России умирают до прибытия скорой помощи, еще 16 процентов умирают в больницах.

19 ноября начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что большинство россиян погибает на дорогах из-за аварий на встречной полосе. Около 25 процентов ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 18 ноября Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах объясняется в том числе их протяженностью и масштабами страны в целом.

В августе стало известно, что в России число смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов.