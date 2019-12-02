02.12.2019 | 11:04

В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете. Видео, снятое матерью ребенка, опубликовано в закрытом Instagram-аккаунте «Вести | Братск».

На кадрах женщина в форме сотрудника скорой сидит перед малышом со смартфоном, зачитывает комментарии офтальмологов и с трудом произносит слово «сукровица». Вероятно, она просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам.

Когда именно был снят ролик и чем закончилась история, не уточняется.