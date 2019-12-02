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В стране и мире | Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

02.12.2019|11:04
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В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете. Видео, снятое матерью ребенка, опубликовано в закрытом Instagram-аккаунте «Вести | Братск».

На кадрах женщина в форме сотрудника скорой сидит перед малышом со смартфоном, зачитывает комментарии офтальмологов и с трудом произносит слово «сукровица». Вероятно, она просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам.

Когда именно был снят ролик и чем закончилась история, не уточняется.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.12.2019 11:41|

Так царь же выдвигал идею создания медицинских отрядов студентов-добровольцев.

Гость|02.12.2019 11:44|

Позор

Гость|02.12.2019 11:46|

Какие продвинутые врачи.

Гость|02.12.2019 11:50|

Главное, это умение работать с контентом!

Гость|02.12.2019 11:55|

Фельдшер- это не врач.

Гость|02.12.2019 12:01|

Гость писал(a):

Фельдшер- это не врач.
Фельдшер - это больше, чем врач. Врач это не узкая специализация, а общий термин. Фельдшера, в отличие от врачей узкой практики в том числе терапевтов, должен обладать обширнейшими знаниями для постановки дифференциального диагноза, что в свою очередь имеет решающие значение для оценки возможных рисков, осложнений и последствий для пациента, а так же решения о необходимости госпитализации.

Гость|02.12.2019 12:08|

Вот здорово! Зачем на врача 6 лет учиться, потом ординатура ещё? На фельдшера 3 года отучился, и ты теперь "больше, чем врач".

Гость|02.12.2019 12:26|

Да это и я так могу! (Промокашка, х/ф "Место встречи изменить нельзя").

Гость|02.12.2019 12:29|

Жуть какая ...вот они жертвы ЕГЭ и платного высшего образование. Что бы уничтожить жить нацию достаточно развалить образование и здравоохранение. Воровская власть уничтожило и то и другое ! Страна вымирает гигантскими шагами ! Сейчас происходит геноцид русского населения ! Но ворью показались данные темпы не убедительными, воры протащили за взятки лекарство Кагоцел и его производные (стоит в перечне необходимых) так этот яд вызывает бесплодие у мальчиков !

Гость|02.12.2019 12:32|

Гость писал(a):

Кагоцел и его производные (стоит в перечне необходимых) так этот яд вызывает бесплодие у мальчиков !
В большинстве нормальных стран этот препарат запрещен,а у нас воры это рекомендовали детям от 3х лет !!! Другие воры из министерства образования протащили "гармонию и ЕГЭ", шах и мат !

Результат уже на лицо буквально за 10 лет !

Имя: Гость
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