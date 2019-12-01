01.12.2019 | 09:28

В России с 1 декабря начинает действовать обязательная маркировка ряда товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно распоряжению правительства, маркировка будет распространяться на фотокамеры (кроме кинокамер) и фотовспышки, шины и покрышки, духи, предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, а также на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

На остальные виды электроники и бытовую технику метки будут ставиться с лета 2020 года.

По замыслу авторов инициативы, введение маркировки на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, а также поможет повысить налоговые и таможенные сборы.

25 ноября россиян предупредили, что из-за введения обязательной маркировки в России может подорожать бытовая техника. По утверждению представителей бизнеса, доля фальсификата на этом рынке ничтожно мала, поскольку подделывать холодильники или телевизоры просто нерентабельно.

Страны Евразийского экономического союза договорились о внедрении специальных чипов для маркировки товаров легкой промышленности в сентябре 2015 года. С 12 августа 2016-го маркировка меховых изделий стала обязательной в странах ЕАЭС. Для этого используются специальные RFID-метки (Radio Frequency IDentification) — устройства с микрочипом, на котором хранится информация об изделии. Федеральная налоговая служба (ФНС) является оператором информационной госсистемы маркировки товаров, а чипы выпускает «Гознак».