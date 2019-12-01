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В стране и мире | У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений

01.12.2019|18:13
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Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье, сообщает издание Baza. 1 декабря один из его автобусов упал в реку Куэнга, в результате чего погибли 19 человек.

С 2013 года Пнев побеждал в тендерах на перевозку более двух десятков раз. При этом за последние четыре года Ространснадзор проверял его автобусы 18 раз, и почти в половине случаев были найдены нарушения.

В 2016 году очередная плановая проверка обнаружила сразу 16 нарушений. Последняя проверка перевозчика проводилась в феврале этого года и также обнаружила нарушение.

Замечания касались технического состояния автобусов, их внутреннего оформления, а также выхода на рейсы уставших или больных водителей и отсутствие инструктажа для них.

Для маршрута Сретенск — Чита Пнев использовал подрядчика, зарегистрировавшегося в апреле. Издание не исключает, что предприниматель хотел обезопасить себя от новых проверок Ространснадзора. Водитель упавшего в реку автобуса также был зарегистрирован как ИП, а его нанимателем выступал подрядчик, с которым договорился Пнев.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением, и автобус упал на лед. Частично он оказался в воде, что осложнило спасательную операцию. Спасти удалось 21 пассажира, четверо из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Источник — lenta.ru
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