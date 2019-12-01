Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|1 дек 2019|15:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  71.18  |  $  64.61

В стране и мире | Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Забайкалье

01.12.2019|14:57
Печать

Состояние 18 пассажиров, пострадавших в результате падения автобуса с моста в Забайкальско крае, оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

В территориальном центре медицинских катастроф агентству уточнили, что среди пострадавших есть ребенок — 12-летняя девочка.

По данным РИА Новости, водитель скончался на месте от полученных травм. Всего сообщалось о как минимум 19 погибших. По неподтвержденной информации телеканала «Звезда», среди них двое детей.

Утром в воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус местной турфирмы выполнял заказной рейс из Читы в Сретенск. В районе моста через реку Куэнга у машины, предположительно, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!