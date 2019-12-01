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В стране и мире | Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России

01.12.2019|14:52
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Риск смертности у космонавта существенно ниже, чем у среднестатистического живущего в России мужчины. К такому выводу в совместном докладе пришли специалисты трех российских профильных институтов, сообщает РИА Новости.

Сравнение проводили по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio). Он рассчитывается из отношения наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе к общему количеству смертей во всей популяции.

Среди прочих параметров исследовались и риски, связанные с последствиями полетов в космос. Как оказалось, вероятность смерти космонавта от болезней и травм на 40 процентов ниже, чем у остальных российских мужчин.

Ученые отметили, что о благоприятных последствиях полетов в космос говорить не следует. Наиболее вероятной причиной такой статистики они назвали тщательный отбор космонавтов по состоянию здоровья, а также постоянное комплексное медицинское обеспечения во время всей карьеры, которое значительно превосходит то, что получают остальные россияне.

Тенденцию в аналогичной работе, выполненной в прошлом году, подтвердили и американские ученые. Они попытались снизить значимость фактора более качественной медицинской помощи, сравнив смертность астронавтов с профессиональными спортсменами. В целом статистически достоверных различий не выявлено, но тем не менее риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у космонавтов оказался заметно ниже.

Российское исследование проводили Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна и Институт медико-биологических проблем РАН.

Ранее космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины в России летают в космос гораздо реже мужчин, хотя в США эта тенденция выражена слабее. По его словам, требования к работе больше подходят для мужчин, к тому же женщины подают в 200 раз меньше заявок.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.12.2019 15:12|

у космонавтов отбор по здоровью серёзный и лечение на высшем уровне

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