Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|1 дек 2019|12:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  71.18  |  $  64.61

В стране и мире | Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

01.12.2019|11:24
Печать

Учитель информатики, подравшийся со старшеклассником в школе №15 в Белгороде, не будет уволен. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

В областном департаменте образования уточнили, что преподаватель получит дисциплинарное взыскание, но останется работать. Такое решение было принято после того, как участники драки и очевидцы дали показания полиции.

29 ноября стало известно, что над преподавателем Олегом Пургиным часто издевались учащиеся, в итоге он не выдержал. При этом подравшийся с ним восьмиклассник раньше угрожал другим педагогам. Например, он говорил географу, что тот «не дойдет до дома». 29 ноября во время урока подросток оскорбил Пургина, после чего началась драка.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.12.2019 11:48|

Как на волчат найти управу?!

Гость|01.12.2019 11:54|

Гость писал(a):

Как на волчат найти управу?!
наделить учителя правами жандарма.

Гость|01.12.2019 12:03|

Они свои права знают, потому и борзеют...у того кто не стал ещё человеком не должно быть никаких прав. Пороть их надо!

Гость|01.12.2019 12:05|

В каждом классе камеры видео наблюдения,и принять закон = За нарушение дисциплины в общественном учреждении= ученика наказывать либо сроком общественно полезных работ,либо с родителей штраф за счёт продажи компании ,ноута и телефона нашкодившего ученика. Либо туалеты моет от 3-5 месяцев,либо все продаёт и оплачивает штраф. Сам накасячил= сам и отвечай! Пока не ведут строгие и действенные законы о наказании в школе учеников,и наказание малолеток за реальные опасные для здоровья человека поступки= порядка в России не будет. Выросло не одно потерянное поколение,раз прошляпели,значит на Ук РФ законах наказывать надо! К начнут родители орать,лишать их родительских прав,как не справившихся со своими обязанностями- воспитанием ребёнка!

Гость|01.12.2019 12:08|

Гость писал(a):

Как на волчат найти управу?!

Отчислять из школы. Учить и воспитывать в школах для детей с девиантным поведением (т.е. поведением, отклоняющимся от нормы).

Видел этот бой, волчару-подонка однозначно нужно в колонию.

Гость|01.12.2019 12:12|

Гость писал(a):

Отчислять из школы.
следующей его жертвой будешь ты, на улице...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!