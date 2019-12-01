В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При этом РИА Новости со ссылкой на ГИБДД сообщает о десяти погибших.
Всего в автобусе, по неподтвержденным данным, находилось 43 человека. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Автобус принадлежит местной турфирме.
penzainform.ru писал(a):Дико звучит "водитель не справился" должны быть причины или водила полный отстой.