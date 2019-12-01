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В стране и мире | Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье

01.12.2019|11:20
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В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом РИА Новости со ссылкой на ГИБДД сообщает о десяти погибших.

Всего в автобусе, по неподтвержденным данным, находилось 43 человека. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Автобус принадлежит местной турфирме.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.12.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста.
Дико звучит "водитель не справился" должны быть причины или водила полный отстой.

Имя: Гость
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