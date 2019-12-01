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В стране и мире | Названа польза ночных кошмаров

01.12.2019|15:45
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Страх, пережитый во время ночных кошмаров, помогает справиться со стрессом в реальной жизни. К такому выводу пришли ученые из Женевского университета. Результаты их работы опубликованы на портале Human Brain Mapping.

В исследовании приняли участие 18 человек. Ученые наблюдали за их мозговой активностью во время сна и установили, что когда добровольцам снились кошмары, у них активизировались островковая доля и поясная извилина головного мозга, отвечающие за стресс.

Дальнейшие наблюдения показали, что во время бодрствования эти участки головного мозга демонстрировали снижение активности.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что отсутствие глубокого (медленного) сна делает человека уязвимым к стрессу и повышает тревожность.

Здоровый сон состоит из двух чередующихся в течение ночи фаз — быстрой (стадия быстрых движений глаз) и медленной. В случае с восьмичасовым сном на фазу медленного сна приходится около 80-90 минут.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.12.2019 16:27|

Просмотрел 90минут кошмаров на оба глаза и на работу ..

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