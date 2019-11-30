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В стране и мире | В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона

30.11.2019|15:53
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На аукционе в Париже проданы принадлежавшие Наполеону Бонапарту ботфорты. Об этом говорится в Twitter-аккаунте аукционного дома Drouot.

Отмечается, что черные кожаные сапоги 40-го размера ушли с молотка за 117,2 тысячи евро. Первоначально их стоимость была оценена в 50-80 тысяч евро. «Поклонников Первой империи по-прежнему много», — прокомментировали в аукционном доме.

По информации французских историков, эти ботфорты Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году. Во Францию их привез сопровождавший его адъютант — генерал и граф Анри Бертран.

Впоследствии эти сапоги одолжили скульптору Карло Марочетти, когда тот работал над статуей Бонапарта. Затем Марочетти подарил их сенатору Полу Ле Ру, в семье которого они хранились до того, как были выставлены на продажу.

Ранее в ноябре сообщалось о продаже водительских прав бывшего советского лидера Леонида Брежнева за 1,55 миллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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