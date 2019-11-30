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В стране и мире | Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте

30.11.2019|11:10
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Жительнице Тулунского района (Иркутская область), чей дом пострадал от наводнения, власти отказались платить положенную компенсацию из-за одной буквы в паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Место прописки у пенсионерки Людмилы Мазниковой в паспорте указано как «с. Паберега» (село). Однако чиновники утверждают, что такого населенного пункта не существует — есть только д. Паберега (деревня). За замену буквы требуют 5,5 тысячи рублей.

Мазникову, которая является почетным учителем, заставляют переоформлять и другие документы. Автобус из деревни в центр ходит только раз в неделю, поэтому пенсионерка вынуждена брать такси — две тысячи рублей за поездку. На данный момент Мазникова ждет замены буквы и ходит по своему полуразрушенному дому в верхней одежде — в Пабереге двадцатиградусные морозы.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года. Тулун наиболее сильно пострадал от паводков: затопило 887 жилых домов, эвакуировано 835 человек. Ущерб от паводка в Иркутской области составил не менее 29 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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