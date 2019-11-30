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В стране и мире | Россиянка обнаружила на даче кости пропавшей бабушки и 300 тысяч рублей

30.11.2019|14:58
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На даче в Сланцевском районе Ленинградской области 36-летняя женщина обнаружила кости собственной бабушки, которая ранее считалась пропавшей без вести. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечает издание, 81-летняя женщина бесследно исчезла в октябре. Однако 28 ноября в полицию обратилась внучка пенсионерки, которая рассказала, что в садоводстве «Дружба» нашла скелетированные останки исчезнувшей. Они находились на участке, принадлежавшем пенсионерке.

Полицейские при осмотре участка нашли фрагменты скелета, но без черепа и части костей. Там же была обнаружена одежда и трость погибшей, а также документы и связка ключей. При этом в садовом домике сотрудники правоохранительных органов нашли рюкзак с 324 тысячами рублей. По факту обнаружения останков проводится проверка — полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти пенсионерки.

28 ноября житель Заводского района Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову. Определить возраст жертвы, которой принадлежала голова, было сложно, так как она была «вся объедена животными». Мужчина рассказал, что неподалеку от места, где он видел собаку, расположена свалка, где кормятся животные.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.11.2019 15:24|

эх мне-б такую бабку

Дмитрий Н. Мотовилов|30.11.2019 15:45|

Собаки загрызли... Приехала подкормить, но может им мало показалось....

Гость|30.11.2019 16:05|

Ага, и денег им привезла на зимний прокорм.

Имя: Гость
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