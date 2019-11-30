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В стране и мире | Полковника СКР задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей

30.11.2019|13:37
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Первый заместитель руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) 43-летний полковник юстиции Михаил Бусылко задержан в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника издания, Бусылко был задержан при получении взятки в 18 миллионов рублей — эти деньги сотруднику СКР передавал адвокат. Операцию по задержанию полковника совместно провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и четвертого следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге.

В настоящее время Бусылко находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. При этом следствие намерено настаивать на аресте задержанного. В ФСБ отказались комментировать задержание полковника.

Между тем официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила ТАСС задержание силовика. Она также отметила, что, помимо Бусылко, задержан и член адвокатской палаты Владимирской области. Полковнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), адвокату — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Источник — lenta.ru
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Гость|30.11.2019 13:42|

penzainform.ru писал(a):

18 миллионов рублей
Да не такая уж и большая сумма, даже мелкая для российских масштабов. Этим нас уж не удивить.

Гость|30.11.2019 13:56|

И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

Гость|30.11.2019 13:57|

Главное, честный , целеустремленный взгляд ..на деньги разумеется. В остальном надо разбираться.

Гость|30.11.2019 14:01|

а тут пенсия 8 тысяч деревянных

Гость|30.11.2019 14:21|

расстрелять

Гость|30.11.2019 14:57|

Гость писал(a):

а тут пенсия 8 тысяч деревянных
Ну это вы пенсионеры, отработанный материал. Только сосете деньги из ПФР.

которые так необходимы на оружие самодержцу

Имя: Гость
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