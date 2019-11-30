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В стране и мире | На юге России разбился вертолет

30.11.2019|11:34
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В районе поселка Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) разбился вертолет. Об этом в субботу, 30 ноября, мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил ТАСС.

По словам Дяченко, на данный момент нет информации о жертвах или пострадавших при крушении вертолета.

Между тем, по данным информированного источника «Интерфакс», крушение рядом с поселком Абрау-Дюрсо потерпел вертолет марки Robinson. Он внезапно потерял управление, упал и загорелся. При этом пилот вертолета погиб.

24 ноября сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале и получил сильные повреждения. По словам источника, знакомого с ситуацией, в тот момент, когда Ми-8 был на высоте 12 метров, у него отказал хвостовой винт.

Источник — lenta.ru
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