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В стране и мире | Бразилия обвинила Ди Каприо в финансировании лесных пожаров в Амазонии

30.11.2019|10:41
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Американский актер Леонардо Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые причастны к поджогам лесов в Амазонии. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает Associated Press.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал политик.

По его словам, некоммерческие организации намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера. «Фотографируют, отправляют фото в организации (по защите лесов — прим. «Ленты.ру»), там их распространяют, затем связываются с Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации», — заявил Болсонару. При этом никаких доказательств своим словам глава государства не предоставил.

В августе Болсонару также обвинял в организации лесных пожаров экоактивистов из негосударственных структур. «У меня впечатление, что леса могли поджечь негосударственные организации. Потому что они просили денег и не получили их. А в чем их цель? Навредить Бразилии», — заявил он.

Летом 2019-го число лесных пожаров на территории Амазонии увеличилось на 84 процента по сравнению с прошлым годом. Экологи беспокоились о судьбе этих джунглей, поскольку благодаря огромной площади и плотности они производят заметную долю кислорода в атмосфере Земли.

Леонардо Ди Каприо — активный борец за экологию, выступающий по всему миру с речами об изменении климата. В своей оскаровской речи 28 февраля актер призвал обратить внимание на экологическую обстановку в мире. «Климатические изменения реальны, это происходит прямо сейчас. Мы должны работать вместе», — отмечал он.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.11.2019 10:58|

президент (от лат. praesidens - сидящий впереди, во главе);

прецеде́нт (от лат. Praecedens - «предшествующий»);

зуб (от лат. dens- «зуб, зубец, остриё, кончик, крючок»).то ли президент Бразилии, то ли Ди Каприо попали на крючок непонятных организаций по защите леса?Если Президенте Бразилии ввели в заблуждение,то эти экологические организации реально помогают сохранять леса.А если Ди Каприо они ввели в заблуждение,то значит надо разобраться.Президент Бразилии в своей собственной стране без всяких там посторонних тёть и дядь в состоянии разобраться что к чему.

Гость|30.11.2019 11:03|

а вернее:как там информацонное сопровождение и информацонная поддержка идёт по этим пожарам Амазонии:может,те организации помогают,а ихние СМИ освещают не так?И вобще у них всё там запутанно.Взять хотя бы( хоть и не совсем к месту = а просто про то,как заграницей информация преподносится)=как белые каски тогда про каие-то химические атаки постанвовочные съёмки сделали и в международное информпротранство выложили.Может, део те делают:правда леса спасают,а президенту Бразилии так зачем-то говорят про них.Это же они же сами разберутся.

Гость|30.11.2019 11:06|

Оскароносный Ди Каприо очень хороший актер, как говорится, верю. И буду смотреть его фильмы. Но вот его объятья с недоучкой Тунберг. не оценил. Хотя, им пох на это!

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