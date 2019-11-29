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В стране и мире | В России ввели льготы для селян

29.11.2019|09:59
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Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать ставки, поэтому они не превысят пяти процентов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кредит можно будет взять на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей. Жители Ленинградской области и Дальнего Востока могут получить до 300 тысяч рублей. Кредитный договор рассчитан максимум на пять лет.

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.

Ранее зампредседателя Госдумы Сергей Неверов призвал поддерживать тех, кто собирается переезжать в сельскую местность — по мнению политика, так можно улучшить демографическую ситуацию в стране.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2019 11:25|

а чем отдовать-то в селе работы нет совсем

Гость|29.11.2019 11:27|

валежник србирай на продажу

Гость|29.11.2019 11:31|

чермет воруй

Имя: Гость
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