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В стране и мире | В Госдуме озаботились психикой преподавателей после дела историка-расчленителя

29.11.2019|09:50
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Психиатрическое освидетельствование учителей и преподавателей предложили сделать обязательным после убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 28 ноября.

Предлагается расширить список профессиональных ограничений с точки зрения психического здоровья для педагогов средней и высшей школы: так, к педагогической деятельности не будут допускаться лица, занимавшиеся экстремистской деятельностью, совершавшие преступления против половой неприкосновенности и страдающие психическими расстройствами.

«Это необходимость, продиктованная сегодняшним вызовом общества», — говорится в тексте документа. По мнению депутатов, перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления педагогической деятельности нуждается в расширении, «особенно в свете нарастающих угроз, так остро обозначившихся 7 ноября 2019 года, когда доцент СПбГУ, неоднократно проявлявший признаки психических расстройств в общении со своими студентами, жестоко расправился со своей 24-летней аспиранткой».

Законопроект подготовили депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Историка Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца. Оказалось, что в молодости историк уже был осужден за гибель человека, а несколько лет назад напал на другую свою студентку, которая была его любовницей.

Источник — lenta.ru
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