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В стране и мире | Российский коллектор угнал машину должницы вместе с маленьким ребенком

29.11.2019|16:05
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Владелец уральской микрофинансовой организации угнал автомобиль жительницы Верхней Пышмы Свердловской области с сидящим внутри трехлетним ребенком. Об этом сообщает издание «Лампа» в своей группе во «ВКонтакте».

Владелица машины взяла «микрозайм» в несколько десятков тысяч рублей под залог и просрочила выплаты. Тогда коллектор решил изъять ее автомобиль, вычислив по GPS. 27 ноября он приехал на место и увидел, что автомобиль открыт, а ключи остались внутри. Мужчина сел за руль и уехал. Спустя несколько километров он заметил маленькую девочку в детском кресле на заднем сидении и отправился сдаваться полиции.

Издание уточняет, что в тот день должница подвозила свою подругу с ребенком. Они ненадолго зашли домой, а девочка осталась в салоне. Мать тут же написала заявление о похищении ребенка.

Первой в итоге оштрафовали родительницу за оставление дочери без присмотра. Похищением занимается полиция.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2019 16:19|

Я надеюсь дебилу теперь по совокупности корячится от 8 лет ?

Гость|29.11.2019 16:20|

Все заслужили. Все получат.

Имя: Гость
Комментарий:

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