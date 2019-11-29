29.11.2019 | 12:38

Коммунальные службы Белогорска (Амурская область) решили бороться с гололедом при помощи бензина и бульдозера, сообщает портал 2х2.su.

После аномального дождя в городе было принято решение поливать ледяную корку бензином и поджигать. Она растаяла быстро, а образовавшуюся жидкость рабочие засыпали песком. Из минусов метода — сильная копоть и дороговизна, рассказала порталу руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева. По ее словам, спирт и жидкость для розжига при подобном использовании оказались неэффективными.

В другом районе Белогорска от льда пытались избавиться с помощью бульдозера, но техника вместе с ледяной коркой на пешеходном переходе повредила еще и асфальт.

В итоге коммунальщики обратились к традиционному методу — обработке реагентами. «Сегодня поступила партия хлористого кальция. Как действуют эти вещества при текущих температурах — скоро выясним», — сказала Алексеева.

Осенью 2019 года коммунальщики Владимира не смогли справиться с «вечной» лужей, на которую регулярно жаловались жители города.