29.11.2019 | 17:15

Если виновный в домашнем насилии не будет исполнять вынесенное ему защитное предписание, ему грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей, за нарушение судебного предписания — до 5 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Это следует из рабочей версии поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которая входит в пакет с законопроектом о профилактике домашнего насилия, передает ТАСС.

Поправки планируется внести в статью 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина.

Ранее активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян раскритиковали опубликованный Совфедом законопроект. По мнению Поповой, понятие «содействовать примирению», содержащееся в тексте законопроекта, — попытка переложить вину за конфликты на жертв насилия. Давтян заявила, что опубликованная Совфедом редакция законопроекта «не просто урезанная и сокращенная, она еще и во многом юридически безграмотная» — в текущей редакции закон «нельзя применить, если вас бьют».