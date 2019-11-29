29.11.2019 | 17:11

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ. Фотографиями результатов процедур они массово поделились в Instagram.

Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.

Указанную форму презентовал скандальный косметолог Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Об этом он объявил в своем закрытом аккаунте.

Его подписчики неоднозначно восприняли новинку. «Космос», «Это шедевр», «Очень интересные губки получились, как кукольные», «Потрясающе, это станет трендом», — хвалили некоторые из них. «Какой ужас. Зачем?», «Какая рабыня на это согласилась?», «Что за дичь», «Вы серьезно? Страшно», — не оценили другие.

Кроме того, «губы-осьминоги» заинтересовывали и иностранных пользователей сети. «Вот новый тренд, который стартовал в России буквально на этой неделе. Эти губы называются "губы-осьминоги" или "губы дьявола". И да, я в шоке, что на эту форму там огромный спрос», — ужаснулся анонимный комментатор на портале Reddit.

Ранее в ноябре британская бывшая супермодель Твигги раскритиковала популярную у девушек процедуру по увеличению губ. По ее мнению, погоня за внешностью сестер Кардашьян побуждает поклонниц прибегать к помощи косметологов, в которой они на самом деле не нуждаются.