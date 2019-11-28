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В стране и мире | В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

28.11.2019|09:58
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Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, глава комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов.

Если законопроект будет принят, последний календарный день года перестанет быть рабочим, даже если выпадает на будние дни. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в нынешних границах.

Депутаты считают, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов».

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Отмечалось, что изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил глава региона.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом работы Superjob, большинство россиян (84 процента) готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа. Не поддержали инициативу 10 процентов из 1600 опрошенных.

Источник — lenta.ru
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