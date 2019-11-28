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В стране и мире | В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

28.11.2019|13:46
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В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах.

По словам собеседников издания, смерть ребенка имела насильственный характер, одной из основных версий преступления называют «убийство на религиозной почве». В настоящий момент устанавливается местонахождение родителей мальчика.

Издание «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли Библию. Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп — считается, что именно это стало причиной смерти.

По одной из версий, в расправе участвовал отец ребенка, который в настоящее время находится в Екатеринбурге, либо секта, по другой — мальчика убила мать. Известно, что женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице. По последним данным, она сбежала на родину.

О случившемся сообщила сестра подозреваемой. Женщина рассказала ей, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика и закопала его в парке рядом с озером. Предполагается, что у семьи есть еще дети. По информации Telegram-канала издания «Подъем», отец ребенка был задержан, когда находился в квартире с несколькими несовершеннолетними детьми.

В управлении МВД по Екатеринбургу информацию о случившемся не прокомментировали, комментариев Следственного комитета России также нет. В посольстве Белоруссии заявили, что следователи не обращались к дипломатам.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.11.2019 13:59|

penzainform.ru писал(a):

что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли Библию
в каждой квартире есть

Гость|28.11.2019 14:05|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли Библию
в каждой квартире есть
Россиянам можно только иконы иметь в каждом углу, а Библию незяяяя...

Гость|28.11.2019 14:10|

Гость писал(a):

что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли Библию

в каждой квартире есть

У меня нет.раньше в туалете была, исчитал до дыр.

Гость|28.11.2019 14:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):
что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли Библию
в каждой квартире есть
Россиянам можно только иконы иметь в каждом углу, а Библию незяяяя...
У тебя есть икона? И ли ты не россиянин - иностранец?

Гость|28.11.2019 14:14|

а мы, в её, в библию, сельдь заворачивали... - наверно книга действительно волшебна - сельдь долго не паршивела...

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