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В стране и мире | Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло всем

28.11.2019|15:19
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Житель Омска поджег квартиру, чтобы та не досталась его сестре, и попал под суд. Об этом пишет NGS55.ru.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако он ей не поверил и решил поджечь квартиру. Он купил на заправке десять литров бензина, а вечером, когда сестра была на работе, проник в квартиру, облил все вещи, вышел за дверь и, просунув руку с зажигалкой через оставленную щель, поджег разлитый по полу бензин, рассказали изданию в пресс-службе областной прокуратуры.

На месте пожара работало 52 сотрудника МЧС и представители других экстренных служб. Сам поджигатель попал в больницу с ожогами. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей, поскольку огонь перекинулся и на соседние квартиры. Теперь ранее судимый 29-летний омич предстанет перед судом.

В августе 2018 года тюменец в состоянии алкогольного опьянения поджег свою квартиру и отправил фото пожара жене, с которой находился на тот момент в процессе развода.

Источник — lenta.ru
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