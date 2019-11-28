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В стране и мире | Мэр российского города объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской

28.11.2019|11:10
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В Кемерове искусственную ель за 18 миллионов рублей купили из-за плохого состояния предыдущего дерева, прослужившего городу 11 лет. Новое оборудовано современной электроникой - оно прослужит 10-15 лет. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Середюк, передает ТАСС.

Середюк заявил, что предыдущая ель «морально устарела» и администрации приходилось каждый год увеличивать финансирование на ее ремонт. По его словам, у дерева была гарантия три года, и с каждым годом его ветви, в том числе подсветка светодиодов, выходили из строя. Ежегодное обслуживание предыдущей ели обходилось городу в 300-500 тысяч рублей. По словам Середюка, новая ель «относится к средней ценовой категории».

Новую ель тестируют и настраивают, старую передали в Промышленновский район Кемеровской области.

26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле. Новое дерево достигает 25 метров в высоту, оно смонтировано в 42 яруса. На елке почти две тысячи веток с вплетенными в них гирляндами, которые меняют цветовую гамму и рисунок. Новогоднее дерево будут украшать 1,8 тысячи елочных шаров. В 2016 году стоимость ели, которую установили на Соборной площади Кремля в Москве, составила около 6 миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.11.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Ежегодное обслуживание предыдущей ели обходилось городу в 300-500 тысяч
Страшно представить что они там на эту сумму делали ... вызывали ювелиров из Германии ?

Гость|28.11.2019 11:37|

Яйцами Фаберже украшали наверное ;)

Гость|28.11.2019 11:37|

Страна непуганых идиотов! (с)

Гость|28.11.2019 11:40|

Уголовное дело то возбудили ? Кого уже задержали ? Где проходят конфискации ???

Гость|28.11.2019 11:42|

Гость писал(a):

Уголовное дело то возбудили ? Кого уже задержали ? Где проходят конфискации ???
А это и будет новым домашним заданием для команд КВН!

Гость|28.11.2019 11:52|

Отличился, отличился , угодил ,ох угодил. 18лямов, копеечка в копеечку на атрибут для Нового года потрачено. Уже наверно и до ушей самого дошло, да как ты , такой растакой ..дороже чем у нас..и дальше ботанье по фене.

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