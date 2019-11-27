Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  70.62  |  $  64.15

В стране и мире | Власти задумали освободить бедных россиян от налогов

27.11.2019|12:12
Печать

В правительстве идет дискуссия по поводу освобождения малообеспеченных семей от уплаты НДФЛ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, сама она поддерживает такую идею, так как «разница в доходах у бедных и богатых очень высока». В то же время спикер Совфеда заметила, что при реализации предложения надо все просчитать и не скатываться к популизму.

В понедельник, 25 ноября, инициативу прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал освобождение малоимущих он налогов очень чувствительной темой.

Глава правительства указал, что обязательно возникнет граница, где с одной стороны налоги берут, а с другой нет. Тогда некоторые посчитают себя незаслуженно обойденными, потому что сами себя они богатыми не считают, а налоги им платить приходится. Медведев признал, что идея прорабатывалась, но следует хорошо обдумать этот вопрос.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал, что за последние пять лет сбор налогов в России в реальном выражении вырос в 1,4 раза. С начала года в России собраны 18,9 триллиона рублей. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года — 7,9 процента.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!