27.11.2019 | 12:12

В правительстве идет дискуссия по поводу освобождения малообеспеченных семей от уплаты НДФЛ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, сама она поддерживает такую идею, так как «разница в доходах у бедных и богатых очень высока». В то же время спикер Совфеда заметила, что при реализации предложения надо все просчитать и не скатываться к популизму.

В понедельник, 25 ноября, инициативу прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал освобождение малоимущих он налогов очень чувствительной темой.

Глава правительства указал, что обязательно возникнет граница, где с одной стороны налоги берут, а с другой нет. Тогда некоторые посчитают себя незаслуженно обойденными, потому что сами себя они богатыми не считают, а налоги им платить приходится. Медведев признал, что идея прорабатывалась, но следует хорошо обдумать этот вопрос.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал, что за последние пять лет сбор налогов в России в реальном выражении вырос в 1,4 раза. С начала года в России собраны 18,9 триллиона рублей. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года — 7,9 процента.