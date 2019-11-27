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В стране и мире | Россиянин купил квартиру с 600 прописанными и подал в суд на каждого из них

27.11.2019|11:44
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В Зеленоградском административном округе Москвы мужчина приобрел однокомнатную квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы около 600 человек — россиян и иностранцев. Об этом сообщает «Инфопортал Зеленограда».

О том, что в жилом помещении прописаны сотни людей, покупатель узнал уже после заключения сделки с прежним владельцем недвижимости — неким гражданином Асатуряном. Впоследствии выяснилось, что Асатуряна в 2018 году оштрафовали на 120 тысяч рублей, признав его виновным в фиктивной регистрации нескольких граждан.

Новому собственнику квартиры пришлось выселять непрошеных «гостей» через суд. Он подал иск к каждому из них, потребовав признать ответчиков утратившими право пользования жилым помещением и снять их с регистрационного учета. В исковых заявлениях истец указал, что прописанные, вероятно, были зарегистрированы фиктивно и не имеют никаких имущественных прав.

Зеленоградский районный суд удовлетворил иск нового собственника недвижимости и признал всех ответчиков — 579 человек — утратившими право пользования жилплощадью. Ни один из прописанных в квартире в суд не явился.

В октябре стало известно, что мигрантам планируется упростить регистрацию в России. В частности, иностранным гражданам, купившим жилье на территории страны, решили разрешить прописывать в нем своих родственников или других земляков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Источник — lenta.ru
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