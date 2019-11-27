27.11.2019 | 12:21

Лишний выходной 31 декабря чреват для России новыми социально-экономическими проблемами. Об этом сообщил проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов, пишет Ura.ru.

В первую очередь, по словам эксперта, речь идет о потере производительности труда в предпраздничный день. «Снижение объемов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трех оснований уже достаточно [чтобы не делать 31 декабря выходным днем]», — рассказал Сафонов.

Доктор экономических наук также выразил уверенность в том, что лишний выходной ударит по кошелькам россиян, поскольку когда человек освобождается от работы, он готов тратить больше. «Конечно, можно пенять на то, что экономика у нас в не очень хорошем положении, но психологию людей вы не измените», — сказал он, добавив, что все делают друг другу подарки на Новый год.

Кроме того, Сафонов отметил нецелесообразность переноса выходного дня с 7 января на 31 декабря, поскольку празднующая Рождество часть населения все равно будет отпрашиваться с работы.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Отмечалось, что изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил глава региона.

Идею Жвачкина поддержали в Госдуме. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что тоже бы сделала 31 декабря выходным днем для всех. «Хоть что-нибудь для женщин», — отметила парламентарий.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом работы Superjob, большинство россиян (84 процента) готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа. Не поддержали инициативу 10 процентов из 1600 опрошенных.