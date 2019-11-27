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В стране и мире | Россиянам объяснили невозможность сделать лишний выходной в Новый год

27.11.2019|12:21
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Лишний выходной 31 декабря чреват для России новыми социально-экономическими проблемами. Об этом сообщил проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов, пишет Ura.ru.

В первую очередь, по словам эксперта, речь идет о потере производительности труда в предпраздничный день. «Снижение объемов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трех оснований уже достаточно [чтобы не делать 31 декабря выходным днем]», — рассказал Сафонов.

Доктор экономических наук также выразил уверенность в том, что лишний выходной ударит по кошелькам россиян, поскольку когда человек освобождается от работы, он готов тратить больше. «Конечно, можно пенять на то, что экономика у нас в не очень хорошем положении, но психологию людей вы не измените», — сказал он, добавив, что все делают друг другу подарки на Новый год.

Кроме того, Сафонов отметил нецелесообразность переноса выходного дня с 7 января на 31 декабря, поскольку празднующая Рождество часть населения все равно будет отпрашиваться с работы.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Отмечалось, что изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил глава региона.

Идею Жвачкина поддержали в Госдуме. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что тоже бы сделала 31 декабря выходным днем для всех. «Хоть что-нибудь для женщин», — отметила парламентарий.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом работы Superjob, большинство россиян (84 процента) готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа. Не поддержали инициативу 10 процентов из 1600 опрошенных.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.11.2019 12:33|

КРАСИВОЕ ФОТО:фК.файлы пользовательских сессий на катке всегда так интересно просматривать в архиве.время неумолимо,быстродействие уже не то(а коньки заржавели).А вот фотки с катка посмотреть N-ой давности=всегда поднимает настроение.Добрая и богатая на события память=вещь серьёзная.А фото- и видео-материалы из собственного архива тока способствуют погрузиться в атмосферу прошлых лет.А как приятно пожилых родственников увидеть в молодости!(бабушке уж 81 год,а выглядит прекрасно на обоих фотках:и в домашней одежде в своей квартире и на свежем воздухе на даче посреди собственных цветов на клумбе).

Гость|27.11.2019 12:47|

Очередное бла бла бла. С наступающим!

Гость|27.11.2019 12:51|

penzainform.ru писал(a):

речь идет о потере производительности труда в предпраздничный день
А что, в этот день, кто то работает больше чем на 20% ?

Гость|27.11.2019 12:55|

"Гость|27.11.2019 12:47|

Очередное бла бла бла. С наступающим!"==да и вам, любознательный, чтобы ягодичные мышцы и бёдра не тряслись от перенапряга.эт как его там=я чо хотел(-а) сказать:не х"ВВ"орайте тоже!и до 88 лет чтоб дожили!а так-то да:все фонтаны высохли и жёлтые тюлбьпаны раздарили.А я кроме НГ ещё и март люблю:так жизнерадостно и солнечно капель стучит по отливам (подоконник) и птички щебечут весело.

Гость|27.11.2019 13:00|

Господи, да и так никто не работает 31 числа. Сколько живу на свете, всегда так: с утра соберутся все, ля ля тополя, где то в 12 уже шампусик, после 14 домой.

Гость|27.11.2019 13:01|

Гость писал(a):

А что, в этот день, кто то работает больше чем на 20% ?
Бухгалтерия точно не работает в этот день. Разве чтобы только пасьянс с косынкой сошелся.

Гость|27.11.2019 13:04|

и одевайтесь теплее!Ну чо щас за мода у молодёжи нашей?ну не понимаю я такие непонять какие ности(которые как следки)!Ходят с голыми щиколотками!не ноги а какието Два Гуся лапчатые какие-то(КОНЬКИ РЖАВЫЕ у меня=а то бы ещё из СССР припомнить про шерстяные носки,которые и тока они надевались в фигурные коньки).можа закалаецца так молодёжь?ну не знаю.С наступающим началом зимы!!!у меня всё.

Гость|27.11.2019 13:10|

Гость писал(a):

Бухгалтерия точно не работает в этот день. Разве чтобы только пасьянс с косынкой сошелся.
вы сильно заблуждаетесь, бухгалтерия работает всегда и везде: и в будни, и в праздники, нет у нас ни выходных, ни НГ, ни 8 марта, ибо технари и менеджеры умудряются так договоры состряпать и такие сделки провернуть, что бухгалтерии надо так изловчиться в документах, чтобы и налоговикам и директору угодить, что не до праздников...

Гость|27.11.2019 13:12|

Гость писал(a):

что не до праздников...
У нас не работает. А вы жить-то успеваете?

Гость|27.11.2019 13:13|

Щаз заплачу! заработалась бухгалтерия...

Гость|27.11.2019 13:17|

Этот сказочник, сам-то работает 31?

Гость|27.11.2019 13:20|

Гость писал(a):

, бухгалтерия работает всегда и везде
Каждый кулик своё болото хвалит. Ты про уборщиц не забудь, вот если она не выйдет, тогда точно пипец.

Гость|27.11.2019 13:22|

Ну и хорошо. Сделать рабочие дни со 2 января, ибо незачем бухать, работать надо!

Гость|27.11.2019 13:29|

Гость писал(a):

Сделать рабочие дни со 2 января, ибо незачем бухать, работать надо!
Да можно вообще не делать каникул. 1.01 встал и к 8-ми на работу. Салюта на НГ не будет, катка у фонтана тоже - что делать всю неделю дома?

Гость|27.11.2019 13:36|

Не перегибай. 1 января можно сходить в гости, выпить немного шампанского, посидеть, побеседовать, а второго - на работу. Ну или давайте сделаем сплошняком 23 февраля плавно перетекающее в 8 марта, весь май выходной сделаем , а еще две недели вокруг 12 июня и 4 ноября!

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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