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В стране и мире | Пухлый енот попытался проникнуть в квартиру россиян и застрял

27.11.2019|12:08
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В Воркуте сбежавший от хозяев енот попытался пробраться в чужую квартиру, но застрял в вентиляции. Видеозапись опубликовало информационное агентство БНК.

Приславшая видео Елена Логинова рассказала, что енот уже неделю приходит к ним через вентиляцию, но заползти полностью не может. Сначала женщина подумала, что это голубь, но потом в дыру влезла «мохнатая голова». Животное до сих пор не выбралось, поэтому Логинова с сестрой подкармливают его. Женщина отметила, что они не обращаются к различным службам, так как те могут напугать енота. Она выразила беспокойство тем, что зверь может «заблудиться в лабиринтах вентиляции и погибнуть».

Сейчас енота пытаются выманить, регулярно поят и кормят его. Отмечается, что животное очень пугливо.

Ранее в ноябре россиянка прокатила двух енотов на крыше автомобиля. Блондинка за рулем держала енотов на поводке через открытое окно, прохожие засняли все на видео.

Источник — lenta.ru
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