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В стране и мире | Найден способ решить проблему «торчащих ног» в российских плацкартах

27.11.2019|17:53
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Российские вагоностроители приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, передает РИА Новости.

«Он [новый габарит] на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, данная инициатива возникла в процессе подготовки новых концепций плацкартных вагонов, которые подразумевают, в частности, увеличение поперечных спальных мест на два сантиметра, а продольных — на три сантиметра.

Ранее в ноябре компания «Трансмашхолдинг» представила варианты плацкарта нового поколения. Проект предусматривал наличие индивидуального пространства у каждого пассажира. Полки установлены в шахматном порядке вдоль вагона, спальные места более длинные, есть индивидуальные шторки, столики и место для багажа.

27 ноября свои варианты новых некупейных вагонов представила Федеральная пассажирская компания. Один из них подразумевает наличие раздвижных перегородок между спальными местами, а также собственных столиков и ящиков для багажа пассажиров боковых мест. В то время как два других напоминают интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для туристов.

Источник — lenta.ru
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