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В стране и мире | Мост через Лену построят в самом узком месте

27.11.2019|11:49
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Автомобильный мост через реку Лену в Якутии будет построен в самом узком из возможных мест, заявил глава республики Айсен Николаев, которого цитирует ТАСС.

«Это самое узкое место, которое есть в этом районе и которое возможно для прохождения моста», — отметил Николаев, имея в виду местность рядом с селом Старая Табага в 30 километрах южнее Якутска.

Ширина русла в выбранном месте составляет всего 2,5 километра по сравнению с 5-7 километрами в районе Якутска и 20 километрами в отдельных районах республики.

Планируется, что, помимо моста, в селе будет построена берегозащитная дамба. Она вместе с мостом войдет в национальную программу по развитию Дальнего Востока. Согласно ей, в Якутске будет создан транспортно-логистический узел.

Ранее строительство моста через Лену одобрили президент Владимир Путин и Росавтодор.

Источник — lenta.ru
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