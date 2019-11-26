26.11.2019 | 13:30

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом сообщают «Известия».

В Минсельхозе заявили, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен в Государственную Думу до конца текущего года. Уточняется, что в список идентификации включат кошек, собак, мелкий и крупный рогатый скот, пушных зверей, пчел, рыб, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов. Ожидается, что данная процедура будет проводится бесплатно.

«Когда принимался закон о гуманном обращении с животными, тема идентификации стала одной из основных. Сегодня всем понятно, что она нужна», — сказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в беседе с изданием. Она пояснила, что люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие — в приюте.

Инициатива о маркировке животных была предложена в феврале. Благодаря внедрению маркировки специалисты смогут оперативнее выявлять источники и вспышки различных заболеваний скота. Вопрос финансирования проекта на данный момент остается открытым.