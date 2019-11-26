26.11.2019 | 16:19

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут отменены с 1 января 2020 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.

Согласно документу, утрачивает силу указ президента №1110 от 30 мая 1994 года. Согласно ему, компенсация в размере 50 рублей назначается «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) многодетную семью отказались признать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей 48 копеек превысил прожиточный минимум. В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что решение вынесено без нарушений. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в ХМАО действуют льготы, среди которых — компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.