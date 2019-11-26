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В стране и мире | Россию назвали самой позорной страной в истории спорта

26.11.2019|15:17
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта. Его слова приводит ТАСС.

Фетисов высказал свои опасения за молодых спортсменов, которые сейчас вышли на серьезный уровень и могут лишиться шанса на участие в международных стартах «из-за чьих-то ошибок». «Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта», — заявил олимпийский чемпион, добавив, что мировое спортивное сообщество сейчас настроено радикально.

25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

В сентябре сообщалось о том, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 23 ноября WADA рекомендовало вновь отозвать статус соответствия у российской организации.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.11.2019 15:48|

Потому что пиндоссам официально можно жрать допинг ,а норвежцы сплошь астматики по жизни.Бывает.Попробовали бы они так против СССР вякнуть.

Гость|26.11.2019 15:59|

Гость писал(a):

Потому что пиндоссам официально можно жрать допинг ,а норвежцы сплошь астматики по жизни.Бывает.Попробовали бы они так против СССР вякнуть.
Фэлпс тому подтверждение!

Гость|26.11.2019 16:15|

Маразм крепчал!

Гость|26.11.2019 16:27|

Ну, так что же мы своих астматиков не вывели на соревнования? Было бы все чинно и благородно. Астматики с астматиками сражались. А теперь... Самое страшное, что на будущее всем наплевать. Сегодня урвём, а завтра трава не расти. Спорт- это вершина айсберга- он на виду...

Имя: Гость
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