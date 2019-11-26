26.11.2019 | 13:19

Праздничные выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те использовали их по своему усмотрению. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет «Газета.Ru» во вторник, 26 ноября.

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», - сказал парламентарий.

Он отметил, что каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику. Нилов также подчеркнул, что в этом году 31 декабря нужно сделать выходным, так как полноценным рабочим днем его считать нельзя.

«В это время все равно на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы», - пояснил депутат.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. Позже глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила распространить эту инициативу на все регионы.

В середине ноября в Кремле опровергли возможность изменения уже утвержденного трудового календаря, в частности, отказа от рабочего дня 31 декабря.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.