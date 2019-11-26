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В стране и мире | Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

26.11.2019|15:29
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Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во вторник, 26 ноября, представили нижней палате парламента законопроект, предусматривающий выплату процентов с денег на эскроу-счетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Предполагается, что покупатели жилья в новостройках, вносящие деньги за квартиры на такие счета застройщиков, будут получать дополнительный доход в виде начисленных процентов. После завершения стройки дольщики смогут потратить «излишек» на любые цели, в том числе на ремонт приобретенной квартиры и на покупку мебели.

Согласно документу, доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно и переводиться на отдельный счет до востребования.

Схема с эскроу-счетами действует на российском рынке новостроек с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать работы средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.

Источник — lenta.ru
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