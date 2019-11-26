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В стране и мире | МОК отреагировал на предложение WADA отстранить Россию

26.11.2019|16:54
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заявление опубликовано на сайте организации.

МОК пообещал поддержать самые жесткие санкции в отношении ответственных за подмену данных из московской антидопинговой лаборатории. При этом отмечается, что причастность Олимпийского комитета России (ОКР) и его членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана. В связи с этим МОК поддерживает предложение WADA допустить до участия в соревнованиях спортсменов, доказавших свою непричастность к допинговым манипуляциям.

Манипуляции с данными из московской лаборатории в комитете назвали крайне серьезным нарушением, за которое должно последовать жесткое наказание. При этом МОК предложил WADA отправить документы в Совет Европы и ЮНЕСКО.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена на собрании 9 декабря, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования. При этом вице-президент WADA Линда Хеллеланд посчитала, что МОК будет бороться против принятия рекомендаций.

В сентябре сообщалось, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства. 23 ноября WADA рекомендовало вновь отозвать статус соответствия у российской организации.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.11.2019 17:40|

Позор!

Гость|26.11.2019 17:57|

Шо?!

Опять будем выступать под простынёй в горошек?

Или с мичманскими трусами на унитазе у себя организуем свои игры.

Между зонами и лагерями?

Гость|26.11.2019 18:01|

Гость писал(a):

Позор!
проведут мельдониаду

Эх, мельдонка,

Мельдонка моя...

Раззабористая !"

будет Олимпиада по ссанию в пробирку на дальность.

Через дырочку в стене!

Гость|26.11.2019 18:04|

Снова чекисты в стаканчиках запутались.. "Кручу-верчу..!"

Гость|26.11.2019 18:14|

Мы провели прекрасную Олимпиаду в Сочи. Можно было ее и не выигрывать. Все равно это событие, как и чемпионат по футболу, положительно сказалось бы на внешнем имидже страны и внутренней «скрепности». Но кому- то захотелось больше. Последствия теперь абсолютно непредсказуемые. Спектакль «всемирный заговор против Расеюшки» уже не собирает много зрителей. Что рекомендует новая методичка?

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