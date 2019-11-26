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В стране и мире | Девушка пожила жизнью своей бабушки и изменилась

26.11.2019|16:59
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Журналистка издания Buzzfeed Криста Торрес (Krista Torres) из США один день пожила жизнью своей 89-летней бабушки Глэдис (Gladys). Результаты эксперимента публикует сайт издания.

Торрес решила повторить распорядок дня Глэдис, которая приходится бабушкой 28 внукам. Ежедневно женщина просыпается в шесть утра и ложится спать в девять вечера. Утром журналистка с бабушкой вместе привели себя в порядок, нанесли макияж и позавтракали хлопьями и стаканом томатного сока. После этого они накрасили губы помадой, поскольку, как объяснила Глэдис, так поступать логичнее, ведь помада не сотрется во время завтрака.

После трапезы бабушка с внучкой отправились в церковь, затем посмотрели любимую телепередачу Глэдис — дневное шоу The View — и навестили ее друзей в доме престарелых. После обеда они немного поспали, а затем испекли пирог для троих внуков, которые пришли к Глэдис в три часа дня.

Ближе к вечеру Торрес и бабушка сходили на кладбище, а после ужина и мытья посуды опробовали секрет Глэдис для сохранения укладки: обернули перед сном головы туалетной бумагой и надели шапочки для душа. Однако этот способ не помог журналистке, за ночь ее прическа все равно пострадала.

По словам корреспондентки, проведенный с бабушкой эксперимент помог ей осознать, насколько важно жить сегодняшним днем.

Ранее бабушка трех внуков похвасталась бицепсами и выразила надежду на то, что ее пример вдохновит других женщин делать то, что им нравится без оглядки на мнение окружающих.

Источник — lenta.ru
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