25.11.2019 | 17:08

Предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, однако сложно сказать, поддержит ли его профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом заявил зампред комитета Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), передает РИА Новости.

Лысаков отметил, что надо посмотреть текст законопроекта, чтобы дать ему оценку. Он подчеркнул, что сам поддерживает концепцию законопроекта, но не может сказать, как отреагирует комитет.

По словам депутата, российское законодательство в этой части «недостаточно адекватно». Он напомнил, что в США «любое вторжение на частную территорию чревато самыми жесткими мерами со стороны владельцев этой территории».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сформирует свою позицию об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами.

25 ноября газета «Известия» сообщила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел внести в Госдуму законопроект, который расширяет пределы допустимой самообороны. Статью 37 УК («Необходимая оборона») предлагается дополнить пунктом о том, что превышением пределов самообороны нельзя считать действия, направленные на защиту себя и семьи от насилия или его угрозы.

По словам Жириновского, россияне попадают в тюрьму, если при обороне ущерб оказывается больше, чем угроза. Однако он считает, что система оценки этой угрозы размыта, и на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от нападающих уже опасно.